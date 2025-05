Assassino de mãe e bebê é transferido para presídio após ser agredido por detentos em cela da DHPP

João Augusto Borges de Almeida, de 21 anos, preso pelo assassinato brutal da companheira Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e da filha do casal, a bebê Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foi transferido nesta semana para a Penitenciária Gameleira II, em Campo Grande. A transferência ocorreu após o suspeito ter sido agredido por colegas de cela enquanto aguardava audiência de custódia na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações apuradas, os outros presos não teriam aceitado conviver com João devido à gravidade e à natureza do crime. Após a agressão, ele foi isolado pelas autoridades e permanece sob custódia, à espera das decisões judiciais que devem definir os próximos passos do processo.

Crime premeditado e brutal

O duplo homicídio, que chocou Campo Grande, ocorreu na última segunda-feira (26). João foi preso no dia seguinte, já sob suspeita, ao tentar registrar um boletim de ocorrência pelo suposto desaparecimento da esposa e da filha. Na ocasião, ele demonstrou frieza e tentou construir um álibi, segundo a polícia.

Em coletiva de imprensa, o delegado Rodolfo Daltro, da DHPP, detalhou o crime, que teria sido meticulosamente planejado por João dois meses antes da execução. Segundo o relato do próprio autor, ele levou Vanessa até o quarto da casa com a desculpa de conversar sobre o relacionamento. A filha do casal foi deixada sobre a cama, brincando.

“Total frieza! Ele relata que aplicou um ‘mata-leão’ na esposa com o pretexto de conversar sobre o casamento. Após imobilizá-la, ele também a prendeu pelos pés. Em seguida, se dirigiu até a filha e a esganou”, afirmou o delegado. Ambas as vítimas foram posteriormente carbonizadas.

A motivação para o crime, segundo as investigações iniciais, teria sido o desejo de João de não pagar pensão alimentícia, após o fim do relacionamento.

Investigação segue em andamento

A polícia segue reunindo provas e apurando os detalhes do caso. Os investigadores avaliam se houve participação de terceiros ou alguma omissão que possa ter facilitado o crime. O histórico de relacionamento entre João e Vanessa também está sendo analisado para identificar possíveis sinais de violência anteriores.

O caso, que teve ampla repercussão nas redes sociais e nos meios de comunicação, reacende o debate sobre a violência doméstica, feminicídio e a vulnerabilidade de mães e crianças em relacionamentos abusivos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais