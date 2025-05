Em cinco meses de 2025, Águas Guariroba implanta mais de 50 quilômetros de rede de esgoto

Em 2025, a Águas Guariroba já atingiu mais de 50 quilômetros de rede de esgoto implantados em Campo Grande. Uma infraestrutura que fica sob as ruas da Capital, mas que já muda de forma impactante a vida de mais de 15 mil pessoas com o avanço das obras neste ano.

Em conjunto ao avanço da rede, a concessionária está com obras avançadas na construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Botas, na região do Jardim Colúmbia. Essa será a terceira ETE da Capital e ampliará a capacidade de tratamento para mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano.

Desde 2000, quando iniciou a concessão sendo responsável pelo abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto da Capital, a Águas Guariroba já implantou mais de 3 mil quilômetros de rede de esgoto, levando assim mais saúde e dignidade aos campo-grandenses.

“Seguimos de forma constante no avanço da rede de esgoto de Campo Grande. Atualmente, estamos com cobertura de 94%, levando mais saúde e qualidade de vida aos bairros onde as tubulações são instaladas. Seguimos firmes com nosso compromisso de ter todas as residências atendidas pelo esgotamento sanitário nos próximos anos”, explica a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Moreira Faustino Yamamoto.

Atualmente, 100% do esgoto que é coletado é tratado pela concessionária. Esses índices já consideram a Capital de Mato Grosso do Sul como uma cidade universalizada, conforme determina a Lei Federal do Marco Legal do Saneamento, que determina que os municípios atinjam 90% de cobertura da rede de esgoto e 100% de água até 2033. Desde 2011, Campo Grande já tem todas as casas abastecidas com água tratada e de qualidade.

Em 2008, a concessionária inaugurou sua primeira ETE. Na época a estação tinha capacidade de tratar 900 litros de esgoto por segundo. Atualmente, após ampliações, são 1080 litros de esgoto por segundo. Em 2012, a ETE Imbirussu foi inaugurada reforçando ainda mais o processo de tratamento de esgoto da cidade.

Para as próximas semanas, a previsão é que as obras de implantação de rede continuem nos bairros Vila Popular, Tiradentes, Noroeste, Tijuca e Nova Lima. “Na região do Nova Lima, inclusive, estamos com a ampliação da rede de esgoto e também a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto. Essa ETE vai ampliar a capacidade de tratamento da Capital em 2 milhões de litros por dia”, comenta o coordenador de Engenharia, Joás Carvalho.

Serão mais de R$ 5 milhões em investimento para que os bairros Nova Lima, Colúmbia, Anache e Vida Nova sejam universalizados e passem a ter coleta e tratamento de esgoto nos próximos anos.

