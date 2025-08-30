Assassinado dentro de casa era cantor sertanejo e respondia por estupro

Yuri Ramires, de 43 anos, era cantor sertanejo Sul-mato-grossense. Ele foi executado a tiros na manhã deste sábado (30), em Campo Grande. Ele já se apresentou em programas de televisão e tentou seguir carreira na música no Estado.

Conforme informações da Polícia Civil, ele tinha passagem por estupro e estava em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, quando foi morto.

A execução aconteceu por volta das 6h, quando homens armados invadiram a casa se passando por policiais.

A equipe da perícia e Polícia Civil investigam o caso como execução.