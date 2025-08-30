Campo Grande realiza Dia D de vacinação contra o sarampo em meio a alerta de saúde

O Dia D de vacinação contra o sarampo movimentou a Praça Ary Coelho, em Campo Grande, neste sábado (30), em um momento de alerta para a saúde pública em Mato Grosso do Sul. O estado ainda não registra ocorrências confirmadas da doença, mas cinco suspeitas estão em investigação laboratorial.

Em entrevista ao jornal O Estado, a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, explicou que o Ministério da Saúde emitiu alerta internacional devido ao aumento de casos em países que fazem fronteira com o estado.

“Temos registros positivos na Bolívia e no Paraguai. Por isso, o Estado, o Ministério e a Secretaria Municipal de Saúde estão se mobilizando para evitar esse tipo de situação no Brasil. Atualmente, estamos monitorando cinco casos suspeitos em Mato Grosso do Sul, acompanhando tanto a situação vacinal das crianças investigadas quanto de suas famílias”, afirmou.

Os últimos registros de sarampo na Capital ocorreram em 2020, quando dez casos foram confirmados. Desde então, não houve novas confirmações, mas em 2025 um caso suspeito está em investigação. O risco de reintrodução do vírus é considerado alto, já que a Bolívia registrou 269 casos confirmados só neste ano.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, a vacinação é a principal forma de proteção. “Estamos em alerta e reforçamos que toda a população entre seis meses e 59 anos que ainda não completou o esquema vacinal deve procurar as unidades de saúde. A imunização é a forma mais eficaz de prevenir o sarampo e proteger crianças e adultos”, destacou.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) disponibiliza doses para toda a população nessa faixa etária, com o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e atualizar a caderneta vacinal.

Entre os participantes, Letícia Aparecida Ferreira compareceu ao Dia D na Praça Ary Coelho com os dois filhos para vacinar. “Minha filha tinha uma vacina atrasada desde os 4 anos porque no posto não havia. Hoje conseguimos atualizar a caderneta. Ficamos sabendo da campanha ontem pela televisão. É importante aproveitar essas oportunidades para manter tudo em dia e evitar doenças”, relatou.

A mobilização faz parte da campanha estadual MS Vacina Mais:Sarampo, lançada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para intensificar a imunização em Mato Grosso do Sul. A iniciativa abrange os 79 municípios e segue até 31 de agosto.

