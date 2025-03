Assaltante rouba farmácia e faz cliente refém em Campo Grande

Um assaltante de 43 anos foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (12) após roubar uma farmácia e fazer um cliente refém na Avenida Guaicurus, no Jardim Colibri, em Campo Grande. O suspeito fugiu levando R$ 1.077 do caixa, mas foi capturado por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso entrou na farmácia armado e anunciou o assalto. Após roubar o valor do caixa, ele abordou um cliente que estava no local e o obrigou a dirigir seu próprio carro, um veículo de passeio, até o Bairro Parati. Durante o trajeto, o assaltante ameaçou a vítima de morte caso ela denunciasse o crime.

Depois de ser libertado, o cliente retornou à farmácia e forneceu à polícia as características físicas do criminoso. Com base nas imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram o suspeito, que já era conhecido por uma série de roubos na região.

Agentes da ROTAC (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) localizaram o assaltante em outro estabelecimento comercial, onde ele já havia sido preso anteriormente. Ao ser abordado, ele confessou o crime e revelou que usou o dinheiro roubado para pagar dívidas com agiotas. A polícia encontrou com ele as roupas usadas no assalto, que coincidiam com as imagens das câmeras, e a arma de fogo, escondida próxima a uma árvore.

O suspeito foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. O criminoso permanece à disposição da Justiça.

