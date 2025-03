Campo Grande tem previsão de trovoadas e temperaturas elevadas nesta quinta-feira

Campo Grande amanheceu sob céu instável nesta quinta-feira (13), com previsão de trovoadas e pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há 80% de probabilidade de tempestades, com acumulado de 1,7 milímetro.

As temperaturas na Capital devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 30°C. Os ventos serão calmos, com velocidades oscilando entre 9 km/h e 31 km/h. Apesar das chuvas previstas para hoje, o Cemtec alerta para um déficit hídrico expressivo no trimestre de fevereiro a abril.

A previsão aponta para chuvas 674,7% abaixo da média histórica nesse período, o que deve agravar a situação de seca em Mato Grosso do Sul. Além disso, as temperaturas tendem a ficar acima do normal para esta época do ano.

Outras regiões do estado também terão calor e possibilidade de chuva nesta quinta-feira. As máximas previstas são de 26ºC em Ponta Porã, 27ºC em Bonito, 28ºC em Porto Murtinho, 29ºC em Dourados, 30ºC em Três Lagoas e Corumbá, e 32ºC em Coxim.

As condições climáticas refletem o impacto do fenômeno El Niño, que tem contribuído para alterações nos padrões de temperatura e precipitação em Mato Grosso do Sul. O Cemtec reforça a orientação para que a população fique atenta a possíveis mudanças bruscas no tempo e siga as recomendações das autoridades em caso de tempestades.

Com informações do Cemtec

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram