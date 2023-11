Falta de acesso à internet atinge 6,4 milhões de lares no Brasil

Na contramão, Campo Grande se destaca com instalação de wi-fi gratuitos

No Brasil, há 6,4 milhões de famílias sem conexão à internet, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Contudo, Campo Grande luta contra essa estatística. A Prefeitura facilitou a vida de dezenas de campo-grandenses, ativando a rede de internet Wi-Fi Gratuita, da praça Oshiro Takimori – a tradicional Feira Indígena do Mercadão. A Capital conta com mais de 70 pontos de wi-fi gratuitos, pelo programa da prefeitura “Conecta Campo Grande”.

Conforme os dados, os excluídos digitais representavam 12,8% da população com 10 anos ou mais de idade. Mais da metade deles eram idosos (52,3% tinha 60 anos ou mais). O grupo também era majoritariamente constituído por pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, o equivalente a 78,5% das pessoas sem acesso à internet.

Entre os excluídos digitais, 16,2% apontaram motivos financeiros para a falta de acesso: 11,1% disseram que o acesso à rede era caro, e outros 5,1% declararam que o equipamento eletrônico necessário era caro. Entre os estudantes que não tinham internet, a maioria esmagadora frequentava a rede pública de ensino: 93,7%.

Vale destacar que no ano passado, a 8ª Edição do Ranking Connected Smart Cities 2022 mapeou 680 municípios com mais de 50 mil habitantes no país, com o objetivo de apresentar as cidades mais inteligentes e conectadas. O resultado indicou que Campo Grande só ficou atrás do Distrito Federal, dentre as cidades com mais de 500 mil habitantes da região Centro-Oeste.

Como acessar?

Para utilizar o wi-fi de forme gratuita em Campo Grande, basta abrir o navegador e informar o número do CPF (Cadastro Pessoa Física) para realizar o login na rede wi-fi do Conecta Campo Grande.

Esses pontos de internet gratuita ajuda e muito o cidadão, principalmente para quem não tem um plano de dados e fica sem acesso quando está fora de casa. A própria população que busca atendimento em uma unidade básica de saúde precisa de internet para se comunicar, solicitar um carro de aplicativo, pesquisar alguma informação, serviço que a prefeitura proporciona sem custo nenhum.

