Festival de Comida de Feira começa hoje em Três Lagoas

Em comemoração ao aniversário de dois anos da Feira Central Turística de Três Lagoas, a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECTT), vai realizar do dia 02 a 08 de dezembro, o “1º Festival de Comida de Feira”.

O evento tem como objetivo proporcionar a população a oportunidade de experimentar todos os pratos e porções confeccionados pelos feirantes e comercializados na Praça de Alimentação.

A abertura do Festival será no dia 02/12 (sábado), às 9 horas, depois nos dias 04 e 06 (segunda e quarta-feira) a degustação acontecerá no período noturno conforme a programação normal do local, das 17h às 22h. E o encerramento está agendado para a partir das 17h do dia 08/12 (sexta-feira), com programação artística que será divulgada em breve, para comemorar o aniversário de 02 anos da Feira Central.

O festival

Participam do Festival 37 feirantes que integram a Praça de Alimentação, cada um vai oferecer pratos em 03 tamanhos distintos, com preços a partir de R$ 5,00 para degustação, fora os pratos já comercializados nas barracas normalmente.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram