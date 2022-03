No interior, noitada de irmãos termina em facadas e internação

Um homem, de 41 anos, foi esfaqueado pelo próprio irmão na noite de ontem (28), em Aquidauana, município que fica a 125 quilômetros de Campo Grande.

A Força Tática do 7° Batalhão da Polícia Militar foi acionada com a informação de que havia um homem esfaqueado em uma casa na cidade, no local, os militares encontraram a vítima com quatro facadas, uma na barriga e três nas costas.

No depoimento, testemunhas disseram que o autor do crime era o próprio irmão do rapaz. Os dois estariam ingerindo bebidas alcoólicas desde o dia anterior e acabaram tendo um desentendimento, durante a briga o mais velho acabou atingindo o mais novo com facadas.

A vítima, que estava foragida do sistema prisional, está internada sob escolta policial no Pronto-Socorro da cidade, já o agressor foi preso em casa e levado para a delegacia.