Após suposta briga com esposa, homem é atacado por cão

Um homem foi atacado por seu cão de raça pitbull na manhã de hoje (18) em Campo Grande. O ataque teria ocorrido após uma suposta briga entre o homem, que precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde, e a esposa.

De acordo com informações, os vizinhos disseram que o casal passou a madrugada discutindo e, pela manhã, o ataque teria ocorrido após o homem tentar agredi-la.

Os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) disseram que o animal não foi localizado e teria fugido para a rua. Já o homem foi encaminhado para uma unidade de saúde, sem ferimentos graves.

Com informações de Dourados News.

