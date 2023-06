Após ser chamado na frente de casa, pedreiro é assassinato a tiros

O pedreiro Cleverson Gonçalo da Silva, de 29 anos, foi assassinado a tiros, na noite de ontem (6), em uma residência no município de Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o autor fugiu em uma caminhonete e até o momento não foi localizado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionados e quando chegou no local do crime, encontrou apenas os familiares da vítima. Em depoimento, eles relataram que Cleverson foi chamado na porta de casa, quando voltou ferido para entro do imóvel, citou “é o Cidão, é o Cidão”, se referindo o nome do autor dos disparos.

A vítima foi atingida por tiros no abdômen, socorrido e encaminhado ao hospital de Chapadão do Sul, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para Campo Grande. Ainda conforme o registro policial, a vítima acabou falecendo, a caminho da Capital.

Equipes da Polícia Civil foram acionados e iniciaram uma investigação. Câmeras de segurança foram analisadas e constataram que o suspeito de atirar em Cleverson estava a caminho de Costa Rica, onde possui uma propriedade rural. Diante das informações, a equipe de investigação foram até a sua fazenda, onde encontraram três espingardas.

A esposa do suspeito, disse aos policiais que ouviu o barulho da caminhonete, mas que o marido não entrou em casa. Os agentes da Polícia Civil realizaram rondas pela zona rural d o município, mas o autor não foi localizado.

Conforme informações do site BNC Notícias, a Polícia Civil pediu prisão preventiva do autor do crime. A motivação até o momento não foi informada no registro policial.

O caso segue em investigação.

