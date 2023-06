Equipe do SAMU realiza parto em domicílio em Nova Andradina

Durante a madrugada de domingo (4) a equipe de Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Nova Andradina, foi acionada para um atendimento no bairro Vila Beatriz. O caso é referente a Eliane Jesus Martins, gestante de 39 semanas e já se encontrava em trabalho de parto quando o SAMU chegou em sua residência.

Ao chegar ao local, os profissionais de plantão, Marcos Teles, Rosimeire e Edna, avaliaram a situação e perceberam que não haveria tempo suficiente para transferir Eliane para o hospital. A gestante, já estava com a bolsa rompida, contrações intensas, sangramento e a criança prestes a nascer. A equipe tomou a decisão de realizar o parto na cama da paciente, com a presença do marido, Damião Gerônimo da Silva, que havia chegado do trabalho.

Tanto a mãe quanto o bebê, chamado de Enzo Gael, estão bem. Após o parto, a equipe do SAMU conduziu Eliane e o recém-nascido ao Hospital Regional, onde receberam os cuidados pós-parto necessários, incluindo exames e procedimentos burocráticos.

Eliane que estava na sua terceira gestação, expressou sua gratidão e parabenizou o trabalho realizado pela equipe do SAMU, enfatizando que não saberia como lidar com a situação sem a assistência prestada por eles. A mãe destacou que os profissionais acompanharam até a maternidade, garantindo que ela e o bebe recebessem os primeiros cuidados após o parto. A dedicação da equipe foi tão intensa que eles permaneceram ao lado de Eliane até precisarem atender outra chamada de emergência.

O Secretário de Saúde de Nova Andradina, Hernandes Ortiz, parabenizou a equipe do SAMU pelo excelente trabalho realizado. Ortiz também ressaltou a liderança da enfermeira Rosenilda da Silva Alves Leite, que coordenou a equipe, reconhecendo a importância do trabalho em equipe para garantir atendimentos de qualidade e salvar vidas, como no caso em questão. A Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso em fornecer assistência médica de excelência à população e se orgulha do profissionalismo demonstrado pelos envolvidos nessa ocorrência.

Com informações da Prefeitura de Nova Andradina.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.