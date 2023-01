Após se recusar ir embora de residência de amigo, homem é atacado por cachorro

Durante uma briga entre amigos na noite de ontem (13), um homem foi atacado por um cachorro, numa residência na Vila Carvalho, em Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima teria se recusado a sair do imóvel.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa do morador da casa, de 29 anos, disse a polícia que o rapaz e o companheiro ingeriam bebida alcoólica, quando pediram para a visita ir embora, pois eram 23h30 e estava tarde. O rapaz se recusou sair, levantou da cadeira e deu uma garrafa na cabeça do amigo, iniciando uma confusão.

No momento da discussão, o cachorro do casal avançou sobre a visita, fazendo que o rapaz se assustasse e fugir correndo da residência.

Ainda conforme o registro policial, o morador da casa sofreu um corte superficial por conta do golpe da garrafa. O caso foi registrado como lesão dolorosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac) Centro.

