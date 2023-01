Após dois anos, Douradão é liberado para receber público no Estadual

A Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Esportes (Funed) informou na tarde de ontem (13), que o Ministério Publico Estadual liberou o uso do estádio Douradão, para os jogos do Dourados Futebol Clube (DAC) no Campeonato sul-mato-grossense com presença de torcida. O DAC estreia na competição na próxima semana (22), contra o Aquidauanense, às 15h30 (horário de MS).

“Entre 2016 e 2017 foi a última vez que o Estádio sediou jogos. Em 2018, ele foi fechado e não podia ser usado. Em 2020, reabrimos e fizemos os jogos, mas sem público por conta da Covid-19 e pela falta do laudo de engenharia, que é uma exigência do Estatuto do Torcedor. Há cerca de cinco anos, o estádio não era liberado para partida com a presença do público”, informou o diretor-presidente da Funed, Luís Arthur Spinola Castilho, para o site Esporte MS.

Segundo a notificação do Ministério Publico (MP), deverá ser respeitada a capacidade máxima do estádio que é de 2.500 pessoas por jogo. Os torcedores poderão estar apenas em setores indicados como liberados pelos laudos técnicos.

O estádio Frédis Saldivar, mais conhecido como o Douradão, fica localizado na Rua Coronel Ponciano, região leste da cidade. Ele foi inaugurado em abril de 1986 e, com o estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, um dos maiores de Mato Grosso do Sul.

