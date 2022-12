Após sair para ver briga, homem é ferido com tiros na Vila Popular

Após sair de casa para ver uma briga, um homem de 34 anos, foi atingido a tiros, na noite de ontem, em frente de uma residência na Vila Popular, em Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida no pescoço e teve que ser encaminhada para Santa Casa, onde se encontra internada, sem risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar teve que se deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) da Santa Mônica, após receber informações de um indivíduo alvejado a tiros rua Cezar Augusto Teles. Na unidade de saúde, os policiais receberam informações dos médicos que o tiro transfixou a parte de trás do pescoço da vítima, sendo solicitado a transferência para Santa Casa, mas sem risco de morte.

Diante das informações, outra equipe policial foi até o local onde a vítima foi atingindo pelos tiros. Segundo testemunhas, o morador estava na residência, quando ouviu barulhos de uma briga vindo da rua. Como os filhos da vítima estava na calçada, o homem decidiu sair para ver o que estava acontecendo. No momento, um vizinho também saiu da própria casa armado e começou a disparar em direção ao grupo que brigava no meio da rua. Um dos tiros atingiu a nuca da vítima.

A equipe policial realizou diligências pelo bairro, mas não encontrou o autor dos disparos.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, onde foi registrado como homicídio simples de forma tentada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.