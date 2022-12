Confira as ruas que serão interditadas neste sábado na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou ontem (10) as interdições que acontecerão neste final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar outras rotas.

Confira os locais e horários das interdições deste sábado:

Rua Assunção – em frente ao nº 288, ficará com meia pista interditada em período integral para realização de serviços de interligação do sistema de drenagem residencial à rede pública de drenagem;

Rua da Conquista nº 2162, entre a Rua Nazaré e a Rua Barbacena, ficará interditada das 15h às 23h para evento religioso;

Rua Bom Sucesso, entre a Rua das Orquídeas e a Avenida das Primaveras, ficará interditada das 17h30 às 22h para evento religioso;

Rua Zulmira Borba, entre a Rua Jorge Mascarenhas e Rua Leonardo Nunes, ficará interditada das 18h às 23h para realização de evento religioso;

Rua dos Pampas, entre a Rua das Coxilhas e Verdes Mares, ficará interditada das 18h às 00h00 para evento religioso;

Rua Ana Pimentel nº 181, entre a Rua Dorcelina Folador e Rua Mãe Menininha Gantóis, ficará interditada das 13h às 02h para evento religioso.

Rua Arthur Jorge nº789, entre a Rua Cândido Mariano, ficará com meia pista interditada das 9h às 12h para realização de Natal Solidário;

Rua Sol Nascente nº 716, entre a Rua das Orquídeas e Avenida das Primaveras, ficará interditada das 13h às 17h para evento religioso.

Rua General Mello, entre a Rua Quatorze de Julho e Avenida Calógeras, ficará interditada das 18h às 23h para evento cultural;

Avenida Afonso Pena nº 3469 em frente ao prédio Sesc Camilo Boni, na faixa de rolamento e estacionamento do lado direito da pista sentido Parque dos Poderes/Centro, ficará interditada das 14h às 17h para manobra de guindaste para içar transformador de energia até o poste à frente do edifício;

Rua Santa Madalena, entre a Rua São Ramão e Rua Santo André, ficará interditada 16h às 23h para realização de evento religioso.

Rua Tokuei Nakao, com Travessa Lula Cardoso Ayres e Rua Plínio Mendes dos Santos, ficará interditada das 15h às 00h para evento religioso.

