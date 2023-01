Após sair para beber, jovem é dopada e estuprada por amigo

Uma jovem, de 20 anos, foi vítima de estupro após beber com amigos, na madrugada de ontem (15) em um bar de Campo Grande. Ela acredita ter sido dopada, após sofrer os abusos na casa do suspeito.

Conforme informações da polícia, a jovem saiu para beber com os amigos em um bar da cidade e, de lá, o grupo seguiu para outro estabelecimento. No entanto, enquanto bebia com os amigos, a vítima começou a passar mal.

Segundo a jovem, um amigo a levou para a casa dele, pois ela estava com falta de ar, coração acelerado e com a visão turva. Ao chegar na residência, a vítima teria deitado no quarto, enquanto ele disse que dormiria na sala, para que ela ficasse à vontade.

Ela foi acordada 20 minutos depois, sem roupas e com o suspeito em cima dela, a estuprando. Após os abusos, a vítima conseguiu ligar para outro amigo, que a buscou e a levou até uma Unidade de Pronto Atendimento.

A Polícia Militar foi acionada e contatou o suspeito por telefone, onde orientou para que ele prestasse depoimento. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como estupro de vulnerável.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

