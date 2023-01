“Vai acontecer de novo” alerta morador do Água Limpa Park

O problema no bairro Bairro Água Limpa Park com área de manancial que possui a lagoa de contenção, localizada na Rua Formosa, explicou que devido a sujeira que entope no ladrão pequeno e a força da água rompe o canal, a água invade as casas do bairro como foi visto há semanas atrás.

Nesta segunda-feira (16), a reportagem do Portal O Estado Voltou no local e ouviu um dos moradores que faz um apelo para que a secretaria de obras resolva o problema de uma única vez, aumentando o ladrão que existe dentro da contenção.

Bruno Carvalho, 44 anos, químico, preocupado com a época de chuva faz novo apelo para que autoridades façam a limpeza no local e resolvam a questão para que novas residências não percam tudo como ocorreu há 10 dias. ” O local tem ladrão muito pequeno e inunda tudo. Judia da gente. Limpam de qualquer jeito e continua tudo junto. Este monte de terra dobra a potencia da água. Estou aguardando o pior, porque vai acontecer de novo. Eu já liguei para a ouvidoria da prefeitura e nada é feito. O problema disso aqui é simples. O necessário seria limpar, colocar uma manilha e já resolveria. Na última chuva forte foi visto o que aconteceu com o vizinho que perdeu tudo. Eu comprei recentemente e não sabia desse problema do ladrão da contenção.” Bruno, morador do bairro.

O morador afirmou que existe a conexão para resolver o problema e o diâmetro do ladrão é muito menor e por isto a água vai direto nas casas. Já protocolou reclamações na prefeitura e nada foi feito.

Bruno assustado com previsões de fortes chuvas para os próximos dias, volte o pesadelo de casas invadidas pela força da água e moradores voltem a perder pertences, móveis devido a força das águas.

Com informações de Mariely Barros.

Fotos: Créditos: chama a gente