Após roubo e agredir mulher com tapas no rosto, gerente de prostíbulo é preso

Na manhã da última quarta-feira (14), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, efetuou a prisão em flagrante do gerente de um estabelecimento comercial por envolvimento em roubo majorado e retenção ilegal de documentos de identificação pessoal de clientes.

A ação policial ocorreu em resposta a uma denúncia feita por uma vítima que vinha sendo coagida pelo gerente de um prostíbulo localizado na Rua Ponta Porã, sob a alegação de possíveis débitos em seu desfavor. Nas primeiras horas da madrugada de ontem, o suspeito utilizou um número de WhatsApp para atrair a vítima, fazendo-se passar por garotas de programa e acertando um encontro.

Ao chegar ao local combinado, a vítima foi surpreendida pelo gerente e um cúmplice, que agrediram fisicamente o indivíduo, roubando-lhe um celular da marca Apple, modelo Iphone 12 Pro Max. Após o ataque, os criminosos deixaram claro que a dívida supostamente existente estava agora em R$ 1,5 mil, mantendo o celular da vítima como garantia.

Aterrorizada, a vítima buscou refúgio na Delegacia de Polícia Civil, indicando o paradeiro do autor e fornecendo informações sobre o aparelho telefônico roubado. A equipe da SIG-Dourados prontamente se dirigiu ao endereço apontado, onde encontrou o suspeito em posse do celular subtraído.

Durante a abordagem, além do celular, foram apreendidos 15g de cocaína, outros aparelhos telefônicos pertencentes a terceiros e diversos documentos de identificação pessoal, cuja origem o suspeito não soube explicar. O homem confessou ter agredido a vítima e subtraído o celular como meio de garantir o pagamento da suposta dívida. O acusado foi detido em flagrante e todos os objetos relacionados à ocorrência foram encaminhados à SIG-Dourados para os devidos procedimentos legais.