Após roubar empresa de mel, homem é preso em flagrante com diversos baldes do produto

Uma operação coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas resultou na prisão em flagrante de um indivíduo suspeito de receptar produtos furtados de uma empresa localizada na Avenida Ponta Porã, no bairro Vila Piloto. O local, alvo de furtos em outras ocasiões, operava como um entreposto de mel de abelha.

O responsável pelo crime, conhecido como “Indinho”, foi detido pela equipe policial e, durante o interrogatório, admitiu sua participação, indicando o local onde havia repassado os produtos furtados.

Identificado como J.P., de 60 anos, o receptador foi preso em flagrante na posse de baldes de mel, bancadas de inox, panelas e uma escada de inox, além de parte da fiação elétrica furtada da empresa.

Indinho enfrentará acusações de furto qualificado, sujeito a uma pena de até 8 anos de reclusão. Já o idoso responderá pelo crime de receptação, com pena de reclusão de até 4 anos.

Descobriu-se ainda que Indinho utilizava garrafas de água descartadas no lixo para envasar e revender clandestinamente parte do mel subtraído. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar outros itens furtados.

