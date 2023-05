Botafogo perde para Goiás e deixa liderança do Brasileirão

O Goiás derrotou o líder Botafogo, na noite deste domingo (14) no estádio da Serrinha, para deixar o Z4 (zona do rebaixamento) do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo o Esmeraldino alcançou a 15ª posição da classificação com 6 pontos. Já o Glorioso permanece na ponta da classificação mesmo com o revés, mas agora com apenas 1 ponto de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que ficou no 1 a 1 com o Bragantino no último sábado.

Apesar de jogar na condição de visitante, o Botafogo saiu na frente graças a gol de Tiquinho Soares logo aos 32 minutos do primeiro tempo. Com este tento o centroavante permanece na liderança isolada da artilharia do Brasileiro, agora com o total de seis.

Porém, o Goiás não se entregou e conseguiu a virada, com gols de Bruno Melo, aos 51 minutos da etapa inicial, e de Maguinho, aos 11 do segundo tempo.

Como foi a partida

O primeiro tempo entre Botafogo e Goiás começou bem equilibrado. Tanto o Alvinegro quanto o Esmeraldino tentaram impor um ritmo intenso ao confronto e as duas equipes conseguiam criar boas oportunidades. A primeira dos carioca aconteceu aos 9 minutos em boa finalização de Gustavo Sauer, que passou raspando a meta dos goianos.

Aos 20 minutos, um dos principais destaques do Botafogo na temporada apareceu muito bem. Sauber recebeu na cara do gol e Lucas Perri apareceu bem para fazer uma grande defesa e salvar o líder da Série A. Dez minutos depois, foi a vez de outro jogador alvinegro que vive um excelente momento apareceu. Bruno Melo fez pênalti em Gustavo Sauer. O lance foi assinado após intervenção do VAR. Na cobrança, Tiquinho Soares colocou os visitantes em vantagem.

Com a vitória parcial, o Botafogo passou a dominar o jogo e teve boas chances de ampliar antes do intervalo. Porém, em um lance de descuido da defesa, Bruno Melo se redimiu e empatou nos acréscimos. O lance inicialmente foi anulado pelo auxiliar, mas o VAR confirmou que a jogada era legal e o gol dos donos da casa valeu.

O Goiás voltou com duas modificações no segundo tempo. Bruno Santos e Alesson entraram nas vagas de Diego Gonçalves e Willian Oliveira. E os donos da casa impuseram outro ritmo no começo da etapa complementar. De tanto tentar aos 11 minutos, o Esmeraldino virou. Matheus Peixoto cruzou, a bola encobriu Lucas Perri e Maguinho apareceu para colocar o Goiás em vantagem. Final de jogo Goiás 2 x 1 Botafogo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.