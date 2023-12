Após perseguição, motorista de caminhonete é preso com 1t de maconha

Um homem de 35 anos, morador em Várzea Grande (MT), foi preso na tarde de sexta-feira (8/9) na MS-164, em Ponta Porã, acusado de tráfico de drogas. Ele foi flagrado pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária Estadual) transportando uma tonelada de maconha.

De acordo com a ocorrência, uma equipe realizava uma operação de fiscalização na MS-384 por volta das 15h quando notaram um veículo GM S-10, de cor branca, em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, que foi ignorada pelo suspeito, desencadeando uma perseguição que se estendeu até a MS-164.

Próximo ao distrito de Itamarati, os militares conseguiram finalmente abordar o veículo. Durante o interrogatório, o motorista da caminhonete confessou o tráfico e informou que receberia R$ 5 mil para transportar a maconha de Antônio João até Maracaju. Além disso, foi descoberto que o veículo havia sido roubado em Minas Gerais.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.