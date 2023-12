Domingo volta com sol e estabilidade e semana será quente em MS

A previsão do tempo para este domingo (10) indica estabilidade climática, com sol e variação de nebulosidade. Porém, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda há possibilidade de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas estarão em elevação, podendo atingir os 37-38°C, com destaque na região norte do estado. Estão previstas temperaturas mínimas entre 18 e 19°C e máximas de até 33°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte, sudoeste, bolsão e pantaneira mínimas entre 21-23°C e máximas de até 38°C. Em Campo Grande, mínimas de 20°C e máxima de até 33°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h.

Ainda conforme o Cemtec, entre os dias 11 e 12 de setembro as temperaturas devem aumentar, com máximas entre 38ºC e 41ºC, principalmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste. Na Capital, esperam-se máximas entre 36-38°C. Aliado a previsão de altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 5-20%. Nestes dias, há probabilidade para serem atingidos os recordes de 2023.