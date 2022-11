Após jogar prato de vidro em jovem, mulher é agredida a chicotadas pelo pai da menina

Uma briga familiar acabou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, na noite de ontem (14). De acordo com a ocorrência, a enteada, uma jovem de 12 anos, alegou para o pai que a madrasta teria jogado água sanitária e um prato de vidro contra a criança. Ainda de acordo com o registro, o marido teria machucado a esposa com chicotadas.

Em depoimento, a mulher informou que foi agredida pelo marido com um chicote de cavalo, onde teria deixado a sua perda esquerda machucada. Aos policiais, o marido confessou agressão, mas disse que o porquê “ela estaria agredindo a sua filha”, que mora com o casal na mesma residência.

Ao ser ouvida pela Polícia Militar, a adolescente relatou que a madrasta teria a empurrado e arremessado um prato de vidro em sua direção, mas o objeto não acertou porque ela conseguiu desviar, dando origem a briga do casal. Ela ainda relatou as testemunhas que ajudaram que a madrasta teria jogado água sanitária nela. A jovem ficou aos cuidados dos vizinhos até a chegada dos militares.

Uma testemunha compareceu à delegacia, onde relatou que ouviu gritos e a adolescente pedindo socorro aos vizinhos. Todos os envolvidos foram encaminhados a delegacia do município, onde o Conselho Tutelar foi acionado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.