Suspensão de exportações de carne de aves não afetará MS

O governo brasileiro decidiu suspender, de forma cautelar e temporária, as exportações de carnes de aves de frigoríficos de todo o país para a China e outros 40 países devido ao registro de um foco de Newcastle em uma granja no Rio Grande do Sul. De acordo com o secretário da Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a curto prazo, Mato Grosso do Sul não será afetado economicamente.

“No curto prazo, não há preocupações significativas em relação à atividade econômica do Estado. Entretanto, é um ponto a ser monitorado. A expectativa é que a situação seja resolvida em até 30 dias, e esforços estão sendo feitos, em parceria com outros secretários de Agricultura e Indústria do Brasil, para que esses países reduzam o período de suspensão, como já ocorreu em situações anteriores”, disse.

A decisão da suspensão foi comunicada no fim da tarde de sexta-feira (19). No início do dia, o Ministério da Agricultura divulgou nota técnica nesta informando todos os estados do Brasil sobre as restrições na exportação de carne de aves devido à detecção da doença de Newcastle em uma propriedade no município de Anta Gorda (RS).

“Para o Mato Grosso do Sul, a suspensão afetaria somente as exportações para a Argentina e para países da União Europeia, mas adicionalmente, na tarde de hoje, foi comunicada uma suspensão cautelar com previsão de 30 dias para o mercado chinês, que é de grande importância, pois representa 21% do total de exportações de aves do Estado”, comentou o secretário Jaime Verruck,

Verruck lembra que o setor avícola de Mato Grosso do Sul possui um dos mais altos níveis de biossegurança do país. Além disso, o secretário esclarece que “esta medida cautelar é uma prática comum em casos de identificação de doenças e, segundo avaliação feita em conjunto com o setor industrial, não deverá causar uma redução da atividade econômica no Mato Grosso do Sul. Durante o período de suspensão, os abates continuarão, com a produção sendo armazenada para atender os mercados assim que as restrições forem levantadas, e parte da produção pode ser direcionada ao mercado interno”.

Exportação

Em 2023, Mato Grosso do Sul exportou 19 mil toneladas de carne de frango para a União Europeia (incluindo o Reino Unido) em 2023, volume que gerou receita de U$ 51.567.993,00. Em 2024, as exportações do produto para o bloco já somam 9,15 mil toneladas e totalizam U$ 22.659.219,00.

Já para a China, em 2023 as exportações de frango somaram 29,5 mil toneladas, representando 21,12% do total do setor, totalizando uma receita de U$ 75.666.669,00. Já de janeiro a junho de 2024 as vendas externas de carne de aves para o país asiático já chegam a 13,6 mil toneladas e U$ 28.720.092,00 de faturamento. Quanto à exportação de ovos, que também está suspensa, Mato Grosso do Sul não comercializa esse produto com nenhum dos países que tiveram as transações suspensas.

