Após discussão, Homem é espancado e tem rosto desfigurado

Após um desentendimento, um homem de 41 anos, teve o rosto desfigurado após ser espancado por duas pessoas, na noite de ontem, no Distrito de Itahum, a 263 quilômetros de Campo Grande. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante, acusado de cometer as agressões.

Conforme informações do boletim de ocorrência, agentes da Guarda Municipal encontraram a vítima em um terreno baldio, com diversos hematomas no rosto e pelo corpo.

Testemunhas relataram aos policiais, que depararam com a vítima sendo agredida com socos e pauladas, aparentemente sem nenhum motivo. A testemunha relatou aos policiais, quem seriam os agressores.

Diante das informações, equipes da Polícia Militar encontraram um jovem de 19 anos, autor das agressões, que relatou que passava pela rua com um amigo, empurrando uma moto e que havia acabado a gasolina. Ainda em depoimento, o agressor disse que a vítima do nada começou a xingar e atacar pedras neles, sendo assim partiram para cima da vítima na tentativa de se defender, mas decidiram ir embora. Em um certo momento, os dois retornaram a residência e agrediram o rapaz para “dar uma lição”. O agressor recebeu voz de prisão.

A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico, onde se encontra em observação. Já o jovem de 19 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde se encontra à disposição da justiça.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.