Homem é encontrado com crânio dilacerado em rodovia

Cadáver de um homem, de aproximadamente entre 20 e 40 anos, teve o crânio dilacerado após ser atropelado na madrugada de hoje (23), na BR-163, na região do Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, partes do cadáver como o crânio da vítima, foram encontrados espalhados na rodovia, por volta das 3h, numa extensão de 30 metros. No local, os policiais encontraram um aparelho celular e um canivete, que possivelmente seria da vítima.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem supostamente estaria caminhando a pé na rodovia, quando foi atropelado por diversos veículos, ainda não identificados.

Além da Polícia Civil, equipes da CCR MSVias, polícia científica e a Polícia Rodoviária Federal estiveram na ocorrÊncia, analisando o local. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde será investigado.