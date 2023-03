Após denúncias de mineração ilegal, força-tarefa realiza buscas no Pantanal

Uma força-tarefa composta pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Corumbá, CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo do Estado), Policia Federal, Ibama (Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Nacionais Renováveis) e ANM (Agência Nacional de Mineração) realiza uma operação aérea, fluvial e terrestre no Pantanal sul-mato-grossense após receber denúncias de mineração ilegal na região.

A operação também é relativa a outros crimes ambientais no Pantanal e nos municípios de Corumbá e Ladário. Ela está sendo realizada com o apoio de helicóptero, lanchas e viaturas, com vistorias principalmente na região do Paraguai Mirim.

De acordo com informações do portal Dourados News, as equipes sobrevoaram e percorreram a região, porém ainda não foi encontrada nenhuma atividade de mineração ilegal ou outros crimes ambientais.

Para aproveitar o momento e os recursos, a PMA também realizou fiscalização aérea sobre o rio Paraguai Mirim, em trabalho preventivo à pesca predatória. No retorno à Corumbá, as equipes também realizaram fiscalização aérea e fluvial no rio Paraguai, onde desde o dia 1º de fevereiro está permitida a pesca na modalidade pesque-solte em seu leito e abordaram algumas embarcações de pescadores e todos pescavam legalmente.