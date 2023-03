Flamengo vence, mas perde o título nos pênaltis para o Del Valle

O Independiente Del Valle é o campeão da Recopa Sul-Americana. O clube equatoriano superou o Flamengo nos pênaltis, por 5 a 4 e se sagrou vitorioso, na noite desta terça-feira (28). No tempo normal o rubro-negro venceu por 1 a 0, com um gol de Arrascaeta.

O resultado coloca ainda mais pressão em cima de jogadores e do técnico Vítor Pereira, por se tratar do terceiro título perdido em menos de dois meses completos de temporada. Antes da Recopa, o Flamengo foi vice da Supercopa do Brasil, para o Palmeiras, e ficou “apenas” em terceiro lugar no Mundial de Clubes, sem sequer disputar a decisão contra o Real Madrid.

Como foi a partida

O Flamengo começou a partida com máxima pressão, empurrado pelos mais de 70 mil torcedores no Maracanã. O primeiro tempo foi um monólogo rubro-negro, com diversas chances, mas sem o tão esperado gol. As melhores chances foram com Arrascaeta, de cabeça, e Pedro, que chegou a marcar, mas viu o gol ser anulado pela arbitragem por impedimento. Até os 30 primeiros minutos, o time mandante colocou duas bolas na trave, com Thiago Maia e Ayrton Lucas.

Já na segunda etapa o ritmo diminuiu e o time de Vitor Pereira pouco criou. A primeira chance ocorreu aos 23 minutos, mas do lado equatoriano. Em belo contra-ataque pela direita, o cruzamento rasteiro de Kevin Rodríguez chegou em Júnior Sornoza da entrada da área, mas o chute foi fraco nas mãos de Santos.

Nos últimos minutos, a torcida se voltou contra o time e foi possível ouvir gritos de “Vergonha”. Entretanto, em um dos últimos lances da partida, Gabigol fez lindo levantamento na área, Cebolinha matou no peito e cruzou rasteiro para Arrascaeta empurrar para as redes.

Prorrogação

Na prorrogação, as equipes, que demonstravam cansaço após disputar os primeiros tempos embaixo de chuva, foram pouco criativas, com o placar se mantendo igual e a decisão indo para as penalidades máximas.

Pênaltis

O goleiro Ramirez defendeu a primeira cobrança de Arrascaeta. Faravelli fez o primeiro dos equatorianos. David Luiz empatou para o rubro-negro.

Hoyos converteu o seu. Cebolinha também. Previtali manteu a liderança. Gerson conseguiu deixar o clube carioca na partida. Schunke converteu o quarto. Gabigol fez o último. Landázuri cobrou a última e fez o gol do título. Independiente Del Valle campeão da Recopa Sul-americana.

