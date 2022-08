Após beber com amigos, marido tenta matar esposa com golpes de facão

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, na noite de ontem (22), após tentar matar a esposa de 27, com golpes de facão em Coronel Sapucaia, a 396 quilômetros de Campo Grande.

A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 19h, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas até o local do crime. Ao chegarem no imóvel, os policiais encontraram o suspeito que foi detido pelos vizinhos.

Segundo relatos de moradores, o autor passou o dia bebendo com amigos. Quando ele chegou a residência, passou a discutir com a esposa. No calor da discussão, o homem pegou um facão e tentou golpear a vítima, que acabou ferida na testa. Ela foi levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

O autor foi encaminhado em flagrante para a delegacia, onde será autuado por homicídio de forma tentada.

