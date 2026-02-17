Após 51 dias internada, adolescente morre em Campo Grande por acidente ocorrido em Jardim

A adolescente Elen Fernandes de Oliveira, de 14 anos, morreu na manhã desta terça-feira (data não informada) na Santa Casa de Campo Grande, onde estava internada havia 51 dias. Ela foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido no município de Jardim, a 236 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado, no cruzamento das ruas 1º de Maio e do Contorno. Conforme informações do site Jardim MS News, um carro que seguia pela Rua 1º de Maio atingiu uma scooter elétrica que trafegava pela Rua do Contorno. Na scooter estavam Elen, na garupa, e o irmão dela, de 18 anos, que conduzia o veículo.

Com o impacto da colisão, a adolescente foi arremessada e bateu contra o meio-fio, sofrendo múltiplas fraturas. Ela foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada por quase dois meses. Durante o período de internação, Elen passou por 12 cirurgias, mas não resistiu às complicações e morreu nesta manhã.

No local do acidente, a Rua 1º de Maio — que é via preferencial no cruzamento — possui quebra-molas no trecho de descida para forçar a redução da velocidade dos veículos. Já a sinalização de “Pare” em um dos acessos da Rua do Contorno está apagada, o que pode ter contribuído para o acidente.

A Escola Estadual Coronel Rufino, onde Elen cursaria o 1º ano do ensino médio, emitiu nota de pesar lamentando a morte da estudante e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

