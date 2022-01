Ao defender amigo em briga, adolescente é morto em MS

Identificado como Dimas Rodrigues Justiniano, de 17 anos, o jovem que morreu após ser esfaqueado na noite deste sábado (8), na rua das Mercês, no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá, depois de tentar defender o amigo em uma briga.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi defender um amigo, durante uma confusão, e acabou sendo golpeado. Ele entrou para defender e acabou sendo atingido, aparentemente, por dois golpes de faca, um no peito e outro na região logo abaixo do queixo.

“Seguimos com as investigações para identificar os envolvidos e o autor do esfaqueamento”, disse o delegado plantonista da Polícia Civil, Jhonny Garcia Trindade Monteiro ao Diário Corumbaense.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local do crime, onde a morte foi confirmada pelo médico plantonista. A Polícia Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) e a Perícia fizeram os levantamentos para apurar as circunstâncias do crime, registrado como homicídio simples.