AGETRAN e GCM atuam no trânsito e segurança durante a Expogrande 2026; três foram detidos

Durante a realização da Expogrande 2026, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), em conjunto com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), intensifica as ações de ordenamento viário e segurança no entorno do evento. Com isso, três foram presos durante abordagem.

No dia 10 de abril, um cidadão foi encaminhado à delegacia por cobrança indevida de estacionamento e dano ao patrimônio público. Já no dia 11 de abril, duas pessoas foram conduzidas por desobediência e desacato, após ignorarem orientações dos agentes sobre a reserva irregular de vagas e proferirem ofensas contra a equipe.

Além das prisões, as equipes têm realizado interdições estratégicas e monitoramento constante do trânsito, com o objetivo de garantir maior fluidez na circulação de veículos e segurança para condutores e pedestres que passam pela região.

Paralelamente, a GCM mantém o patrulhamento preventivo durante todo o evento, assegurando a tranquilidade dos participantes.

A Agetran reforça que as ações integradas visam garantir a organização, segurança e o bom andamento do evento, contando com a colaboração da população para o cumprimento das normas de trânsito.

A Agetran e a GCM seguem atuando de forma integrada, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar dos cidadãos de Campo Grande.