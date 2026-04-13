Keiko Fujimori assume liderança parcial em eleição presidencial marcada por atrasos no Peru

A candidata Keiko Fujimori assumiu a dianteira na apuração preliminar das eleições presidenciais do Peru na madrugada desta segunda-feira (13), em uma disputa acirrada e cercada de incertezas.

Com 37% dos votos contabilizados, Fujimori aparece com 17,17% das preferências, ultrapassando o também candidato de direita Rafael López Aliaga, que soma 16,97%, segundo dados divulgados pela Oficina Nacional de Procesos Electorales.

A virada ocorre após os primeiros resultados divulgados no domingo (12), quando López Aliaga liderava a contagem. No entanto, pesquisas de boca de urna já indicavam uma vantagem inicial de Fujimori, cenário que começou a se confirmar com o avanço da apuração oficial.

Sem um candidato com vantagem expressiva — todos estão bem abaixo dos 50% necessários para vitória em primeiro turno — a realização de uma segunda rodada eleitoral, prevista para 7 de junho, é considerada praticamente certa.

O pleito foi marcado por dificuldades logísticas em diversas regiões do país. Em áreas como a capital Lima, houve atraso na abertura das seções eleitorais no domingo, provocado pela montagem tardia das mesas e pela ausência de mesários.

Diante dos problemas, as autoridades eleitorais decidiram estender o horário de votação até as 18h (horário local) desta segunda-feira para cerca de 63 mil eleitores que não conseguiram votar dentro do prazo inicial.

A apuração segue em andamento, mantendo o cenário indefinido sobre quais candidatos avançarão para a disputa final pela presidência do país.

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