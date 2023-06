Agente de Saúde é encontrado morto com ao menos seis facadas

O agente comunitário de saúde, Sérgio Adrian Castilho, de 45 anos, foi encontrado morto, no interior de sua residência, na tarde de ontem (8), no bairro Cohab II, periferia do município de Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande.

O corpo da vítima foi encontrado após vizinhos estranharem a ausência de Sérgio e arrombarem a porta do servidor. Conforme informações do portal Dourados News, o interior da casa estava todo revirado, e segundo a polícia, o local pode ter sido usado para uso de drogas.

Sérgia possuía uma facada profunda no pescoço e outra na região abdominal. Vizinhos afirmaram que ouviram movimentação na manhã do mesmo dia da morte na residência da vítima. O corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal).

Uma faca de cozinha foi encontrada e a polícia suspeita que o objeto foi utilizado para o crime. O autor ainda não foi identificado e o caso segue em investigação.

