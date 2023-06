Confira a coluna “Conectado”

Largada

O lançamento da candidatura do ex-governador Zeca do PT à Prefeitura da Capital é a largada da candidatura do deputado Vander Loubet ao Senado Federal, em 2026. Na avaliação das duas principais lideranças de esquerda de MS, independentemente do resultado das eleições de 2024, o foco seria unir a esquerda e centro-esquerda, cujo potencial eleitoral, com uma candidatura forte, poderia atingir índices eleitorais superiores aos 35% dos votos, abrindo caminho para a eleição de um senador de esquerda. O presidente do PSB, Paulo Duarte, seria o vice ideal, pois, além de aglutinar partidos em torno de seu nome, tem um tempo de televisão cobiçado, entre a federação de partidos que elegeu o presidente Lula, como PV e PCdoB. Ficando a centro-direita com Adriane Lopes (PP-MS); a direita com o ex-deputado Renan Contar; e a extrema-direita com Marcos Pollon. Provavelmente, eles também terão seus nomes para disputar a prefeitura ou o Senado, em 2026.

…Enquanto isso, na centro-direita, das outras prováveis candidaturas postas, além de Adriane Lopes (PP-MS) que ganhou força na briga pela reeleição, ao assinar a ficha do PP, outros cotados também buscam votos nesse mesmo perfil, mais à direita, onde estão os deputados mais votados: o federal Marcos Pollon (PL-MS), o estadual (subjudice) Rafael Tavares (PRTB-MS) e o ex-deputado e ex-candidato a governador Capitão Contar (PRTB).

Uma das pessoas de maior confiança do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Luciano Cavalcante, foi exonerado essa semana do cargo de secretário particular, no gabinete do líder do Progressistas. Na semana passada, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão nas investigações de desvio de verbas federais para a aquisição de kits escolares de robótica, durante o governo Bolsonaro. Os kits teriam sido parcialmente contratados com recursos do orçamento secreto. Uma das suspeitas é que Luciano e sua mulher, Glaucia, tenham se beneficiado de dinheiro desviado da compra dos kits.

Durante a campanha de 2022, Lira usou a picape que foi monitorada e fotografada, em janeiro deste ano, pela Polícia Federal, em uma entrega de dinheiro supostamente desviado em contratos para a compra de kits de robótica. O carro pertence ao policial civil e empresário Murilo Sergio Juca Nogueira Júnior. Em um endereço ligado a ele, a PF encontrou um cofre com ao menos R$ 4,4 milhões, em dinheiro. O uso da caminhonete está registrado na prestação de contas de Lira à Justiça Eleitoral.

Em meio a embates com a bancada ruralista no Congresso, o presidente Lula usou a abertura do Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, para acenar ao agronegócio, defender uma conciliação entre pequenos e grandes agricultores e incentivar os brasileiros a jogar o “ódio na lata do lixo”. Ele também anunciou linhas de crédito de R$ 7,6 bilhões do BNDES para o agronegócio. E afirmou que defender o meio ambiente não é ser contrário ao agronegócio, mas “quem quiser agir como bandido e só desmatar vai ter que sofrer as penas da lei”.

Por Bosco Martins.

