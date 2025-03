Aeronave com peças e documentações irregulares é apreendida em Corumbá

Aeronave é do modelo Baron B58

Nesta quinta-feira (27), uma ação de diversas forças policiaisapreendeu um avião por uma série de irregularidades no Bairro Aeroporto em Corumbá, região de fronteira com a Bolívia.

A aeronave foi localizada no bairro sendo transportada em um caminhão que circulava pela cidade com documentação inconsistente. O avião foi encaminhado ao Pátio do Posto Esdras, para apuração durante análise preliminar.

Foram constatadas diversas irregularidades relacionadas às peças do avião, à documentação da carga e ao transporte, além de dúvidas quanto aos reais interessados nos trâmites aduaneiros.

O veículo foi retido e entregue à equipe Ícaro, do DRACCO, especializada na repressão qualificada a crimes aeronáuticos. As investigações continuam em andamento.

A operação mobilizou a Receita Federal e a Polícia Civil, por intermédio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e da 1ª Delegacia de Corumbá, com apoio da Força Tática da Polícia Militar.