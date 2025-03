Jucems lança Mapa de Empresas para impulsionar negócios em MS

Ferramenta inédita reúne dados de 189 mil empresas e 203 mil MEIs, oferecendo panorama estratégico do setor

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), vinculada à Semadesc, lançou a primeira edição do Mapa de Empresas, uma ferramenta que será atualizada a cada quatro meses e que oferece um panorama detalhado do setor empresarial estadual. Com dados extraídos do Sistema de Business Intelligence (BI) da Jucems e do Cadastro Estadual de Empresas, a publicação reúne informações sobre 189.061 empresas ativas e 203.338 Microempreendedores Individuais (MEIs) até janeiro de 2025.

No levantamento, o setor de serviços compõe 51,6% das empresas, seguido pelo comércio, com 36,61%, e pela indústria, representando 11,74%. As cidades de Campo Grande (79.682 empresas), Dourados (19.118), Três Lagoas (8.932), Ponta Porã (5.483) e Corumbá (4.916) figuram entre os principais polos empresariais. O segmento de MEIs destaca o comércio, com 85.600 registros, sendo que o varejo de vestuário e acessórios concentra 27.559 microempreendedores, com maior presença em Campo Grande (88.852), Dourados (19.032), Três Lagoas (9.877), Corumbá (5.593) e Ponta Porã (5.406).

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, ressaltou a importância da iniciativa: “Esse é mais um resultado dos investimentos do Governo do Estado na digitalização dos processos de abertura de empresas na Jucems, visando um ambiente de negócios com eficiência e segurança jurídica em Mato Grosso do Sul. A nova ferramenta Mapa de Empresas vai permitir um acompanhamento detalhado das tendências do setor empresarial, auxiliando gestores, empreendedores e investidores na tomada de decisões estratégicas.”

Além disso, o levantamento, realizado em parceria com o Sebrae/MS por meio do convênio Redesim Conectada, apontou que em 2024 foram abertas 11.164 novas empresas – um crescimento de 10,2% em relação ao ano anterior –, enquanto os MEIs aumentaram 7,1%. As projeções para 2025 são otimistas, impulsionadas por investimentos nos setores agroindustrial, biotecnológico e sustentável, que devem elevar o Produto Interno Bruto (PIB) estadual para R$ 227,8 bilhões, com previsão de alta de 6,86%.

O perfil dos empresários de Mato Grosso do Sul também foi detalhado. Entre eles, 62,8% são homens e 37,2% mulheres, enquanto entre os microempreendedores a presença feminina é ainda mais expressiva, atingindo 45,4%. A faixa etária predominante para ambos os grupos situa-se entre 31 e 45 anos. Outro destaque do mapeamento é a diversidade internacional, com empresários e MEIs estrangeiros, sobretudo paraguaios, bolivianos, venezuelanos, colombianos, haitianos, além de portugueses, italianos, libaneses e chineses.

