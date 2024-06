Mulher é presa por sequestro e tortura em Ponta Porã

Nesta quarta-feira (19), uma mulher foi presa em flagrante pelos crimes de tortura e sequestro em Ponta Porã, localiza a km de Campo Grande. A polícia recebeu imagens de um veículo Peugeot vermelho com o capô adesivado de preto, suspeito de estar envolvido em um sequestro na região da Favelinha.

O ocorrido

De acordo com relatos preliminares, quatro indivíduos teriam sequestrado uma pessoa, colocando-a no porta-malas do veículo. Após investigação na área mencionada, foi identificado que uma mulher de 25 anos, estava ligada ao fato.

A equipe policial dirigiu-se à residência de Carol, onde apreendeu o veículo utilizado no crime. A autora foi detida posteriormente em outro local. Durante o interrogatório, ela confessou ter cometido o crime, alegando que a vítima, conhecida como “Neguinho”, teria roubado seu celular no dia anterior. Como resultado, ela teria sequestrado a vítima para recuperar o dispositivo.

As diligências continuaram até que a equipe recebeu informações sobre o paradeiro da vítima. Ao chegar ao local, a vítima A.S.C foi encontrada com ferimentos graves na cabeça e nas mãos, afirmando que a autora e outros indivíduos a agrediram para obter uma confissão sobre o suposto furto. Após verificação no sistema, constatou-se que a vítima do sequestro possuía um mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido.

As investigações continuam para identificar e capturar os demais envolvidos neste crime. A prisão da mulher foi cumprida pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

