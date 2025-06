Adolescentes são identificados após furto e vandalismo em escola de Terenos

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram identificados pela Polícia Civil de Terenos como os responsáveis por um furto com vandalismo ocorrido na Escola Municipal Álvaro Lopes, localizada na Vila Ferreira, a cerca de 31 km de Campo Grande. O crime aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (23).

De acordo com a polícia, os adolescentes arrombaram diversas portas, picharam paredes e furtaram equipamentos eletrônicos, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 20 mil. Os danos foram percebidos por uma funcionária da escola por volta das 5h da manhã, e as aulas do período matutino precisaram ser suspensas.

A diretora da escola relatou que encontrou paredes pichadas, armários e portas danificadas, além do monitor do sistema de segurança destruído. Também foram encontradas pegadas descalças pelos corredores e salas. Os adolescentes ainda dispararam um extintor de incêndio, espalhando pó químico por várias partes do prédio.

Logo após o registro do boletim de ocorrência, a polícia iniciou as investigações com apoio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar. Durante as buscas, foi recuperado um notebook em bom estado, além de um televisor e uma caixa de som, que estavam danificados.

Os próprios adolescentes disseram que jogaram outros notebooks em terrenos baldios, para dificultar a recuperação e a identificação dos responsáveis. Esses equipamentos ainda não foram encontrados.

Além do crime na escola, a dupla também foi relacionada a outros atos infracionais, como o furto de motocicletas na cidade. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades e pelo Conselho Tutelar.

A polícia segue nas buscas pelos equipamentos que ainda estão desaparecidos e trabalha para responsabilizar os envolvidos dentro do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

