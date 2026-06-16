Adolescentes são apreendidos após tentativa de arrombamento em agência bancária na Zahran

Dois adolescentes, de 12 e 16 anos, foram apreendidos na madrugada desta terça-feira (16) suspeitos de destruir um caixa eletrônico de uma agência do Sicredi, localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande. A dupla foi localizada pela Polícia Militar em uma lanchonete próxima ao banco, pouco depois da tentativa de arrombamento.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar encontraram os adolescentes por volta das 3h25, sentados em uma lanchonete a poucos metros da agência bancária. Eles haviam acabado de pedir um lanche quando foram abordados pelos policiais.

A identificação dos suspeitos foi possível por meio das imagens das câmeras de segurança da agência. Conforme o registro policial, os adolescentes também são suspeitos de terem arrombado uma sorveteria na mesma região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a dupla R$ 2,50 em moedas e apreenderam dois aparelhos celulares. Ainda de acordo com o boletim, os dois são moradores de uma UAICA (Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes), destinada a menores que sofreram algum tipo de violação de direitos.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência, que foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Tentativa frustrada

A tentativa de arrombamento foi descoberta na noite de segunda-feira (15), quando o sistema de alarme da agência foi acionado devido à movimentação dentro da área de autoatendimento.

Policiais militares foram até o local e constataram os danos ao equipamento. Apesar da destruição causada ao caixa eletrônico, os suspeitos não conseguiram acessar o compartimento onde o dinheiro estava armazenado.

Segundo a Polícia Militar, a ação resultou apenas em prejuízos materiais ao equipamento bancário, sem qualquer subtração de valores. O caso segue sob investigação.

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