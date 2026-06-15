Polícia Civil procura suspeito de participação em homicídio e pede ajuda da população em Maracaju

Divulgação PCMS
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Investigado por prestar apoio logístico aos executores do crime que matou Thalis Eduardo Assis de Souza, de 26 anos, Leomar de Oliveira dos Santos está foragido e tem mandado de prisão preventiva em aberto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Maracaju, solicita o apoio da população para localizar Leomar de Oliveira dos Santos, de 23 anos, investigado por participação no homicídio qualificado que vitimou Thalis Eduardo Assis de Souza, de 26 anos. O crime ocorreu no dia 7 de junho deste ano, em Maracaju.

De acordo com as investigações, a vítima estava em frente a uma residência localizada na Rua Ipê Branco quando foi surpreendida por dois homens armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Após a execução, os autores fugiram do local.

Equipes da Polícia Civil iniciaram imediatamente as diligências, realizando levantamentos, análise de imagens de câmeras de segurança e outras medidas investigativas que permitiram identificar os envolvidos no crime.

Conforme apurado durante o inquérito policial, Leomar teria participado da ação criminosa prestando apoio logístico aos executores. Os demais suspeitos já foram presos, porém o investigado permanece foragido.

Com base nos elementos probatórios reunidos pela investigação, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra Leomar de Oliveira dos Santos.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa auxiliar na localização do suspeito seja repassada de forma anônima pelo WhatsApp da Delegacia de Maracaju, por meio do número (67) 99663-3977.

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