Polícia Civil procura suspeito de participação em homicídio e pede ajuda da população em Maracaju

Investigado por prestar apoio logístico aos executores do crime que matou Thalis Eduardo Assis de Souza, de 26 anos, Leomar de Oliveira dos Santos está foragido e tem mandado de prisão preventiva em aberto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Maracaju, solicita o apoio da população para localizar Leomar de Oliveira dos Santos, de 23 anos, investigado por participação no homicídio qualificado que vitimou Thalis Eduardo Assis de Souza, de 26 anos. O crime ocorreu no dia 7 de junho deste ano, em Maracaju.

De acordo com as investigações, a vítima estava em frente a uma residência localizada na Rua Ipê Branco quando foi surpreendida por dois homens armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Após a execução, os autores fugiram do local.

Equipes da Polícia Civil iniciaram imediatamente as diligências, realizando levantamentos, análise de imagens de câmeras de segurança e outras medidas investigativas que permitiram identificar os envolvidos no crime.

Conforme apurado durante o inquérito policial, Leomar teria participado da ação criminosa prestando apoio logístico aos executores. Os demais suspeitos já foram presos, porém o investigado permanece foragido.

Com base nos elementos probatórios reunidos pela investigação, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra Leomar de Oliveira dos Santos.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa auxiliar na localização do suspeito seja repassada de forma anônima pelo WhatsApp da Delegacia de Maracaju, por meio do número (67) 99663-3977.

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