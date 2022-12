Adolescentes capotam carro com meia tonelada de maconha

A droga apreendia no veículo que capotou após perseguição policial na rodovia BR-163, na manhã desta quarta-feira (7) pesou 455 kg. A ação da Polícia Rodoviária Federal, que contou com o apoio da Polícia Militar na apreensão de um envolvido, aconteceu na região de Caarapó e culminou na apreensão de dois adolescentes, residentes em Dourados.

Segundo Dourados News, por volta da 1h da madrugada, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista ignorou. Durante a perseguição, o carro saiu da pista de rolamento e capotou quando passava pelo quilômetro 225.

Devido à dificuldade de visibilidade, os dois envolvidos conseguiram fugir do local. Porém, o adolescente de 17 anos foi localizado depois, por volta das 7h30, no bairro Vila Cachoeirinha, enquanto o de 16 anos foi apreendido por volta das 10h, com o apoio da Polícia Militar da 9ª Companhia.

A dupla confessou que estavam transportando os tabletes de maconha prensada para Dourados com a intensão de comercializa-la. Acesse também: Operação busca envolvidos em desviar mais de R$ 14 milhões do HRMS