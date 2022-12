Quinta-feira será de tempo firme e máxima ultrapassa os 35ºC

O tempo firme deve predominar em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (08), com temperaturas que podem passar dos 35ºC nas regiões sudoeste, pantaneira e norte.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) mesmo com o calor, há variação de nebulosidade para grande parte do estado. Essas condições climáticas favorecem a formação de nuvens e de pancadas de chuvas, que podem ocorrer nas regiões centro-norte, leste e nordeste.

Em Campo Grande, a tendência é de sol com aumento de nuvens pela manhã, com temperatura mínima de 22°C e máxima de 31°C.

As temperaturas sobem rapidamente hoje. Na parte sul do Estado, são esperadas temperaturas mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C. Já na região norte, os termômetros podem registrar mínimas entre 22/24°C e máximas de até 36°C.

Os ventos atuam do quadrante norte, com rajadas de vento entre 40-60 km/h. Outras máximas previstas para esta quinta-feira são de 31ºC em Costa Rica, 32ºC em Ponta Porã e Três Lagoas, 33ºC em Dourados, 34ºC em Maracaju e Coxim, 36ºC em Aquidauana, 37ºC em Corumbá e 39ºC em Porto Murtinho.

Leia mais: