Adolescente que ameaçou machucar criança em assalto é apreendido na Capital

Equipes da Polícia Civil apreenderam na tarde de ontem (21), um adolescente suspeito de assaltar uma mulher de 30, e ameaçar o seu filho de 1 ano de idade, em Campo Grande. O assalto aconteceu no último dia 14 de outubro, na rua Miguel Seba, no Conjunto Residencial Mata do Jacinto.

De acordo com o registro policial, a vítima andava pela via com o seu filho de 1 ano de idade no colo, quando foi surpreendida por dois indivíduos que anunciaram o assalto. “fica quieta, me entrega seu celular ou vou machucar seu filho”.

Assustada, a vítima tentou reagir escondendo o aparelho, mas com medo de machucarem o seu filho, acabou entregando o celular aos assaltantes. Os dois suspeitos fugiram do local após roubar o equipamento da vítima. A mulher foi até uma delegacia e registrou o crime.

Com o registro no sistema, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) realizaram investigações, quando conseguiram localizar um dos suspeitos, que é o adolescente que participou do assalto. com ele, os policiais encontraram e o aparelho celular roubado que estava em posse de um comerciante de 33 anos, proprietário de uma conveniência no Bairro Noroeste.

Em trabalho de investigação, os policiais identificaram o outro assaltante, um rapaz de 21 anos. De acordo com os agentes, o rapaz tem 30 passagens pela polícia por furto, receptação, violência doméstica, lesão corporal e porte de drogas. Ainda de acordo com o registro, o jovem rompeu a tornozeleira eletrônica para praticar o assalto.

O comerciante de 33 anos será indiciado por receptação, enquanto o jovem responderá pelos crimes de roubo e majorado pelo concurso de pessoas e dano ao patrimônio público (rompimento da tornozeleira eletrônica).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.