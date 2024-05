Adolescente morre em acidente após pegar moto escondida

Ontem à noite, um jovem de 17 anos perdeu a vida no Hospital da Vida após um acidente de moto no Bairro Cidade Jardim I, em Dourados.

Segundo o relato do pai da vítima, registrado em um boletim de ocorrência, por volta das 19h, ele estacionou a moto em casa. Mais tarde, descobriu que o adolescente havia pegado o veículo escondido e se envolvido em um acidente na Rua Eurides de Matos Pedroso, colidindo com uma árvore.

Os bombeiros foram acionados e levaram o jovem ao Hospital da Vida, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 22h.

Com Informações do site Dourados News

