Jovem é resgatada de rocha no Rio Aquidauana após desaparecer em Rochedo

Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram, na manhã deste sábado (3), uma adolescente que estava sobre uma rocha no meio do Rio Aquidauana, no município de Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande. A jovem foi encontrada em meio à correnteza e ainda não se sabe como ela chegou até o local.

De acordo com informações preliminares, a adolescente desapareceu durante a madrugada, o que mobilizou seus familiares em uma busca pela cidade. Testemunhas relataram que a viram caminhando em direção ao rio, o que levou os parentes até o trecho onde, mais tarde, ela seria localizada.

A jovem foi encontrada já sobre uma pedra, cercada pela água. Dois familiares conseguiram alcançá-la e permaneceram ao seu lado, mantendo-a segura até a chegada da equipe de resgate.

A operação contou com o apoio da Polícia e foi realizada nas proximidades de uma ponte. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um bombeiro, utilizando cordas, resgata a adolescente em segurança.

O estado de saúde da jovem não foi divulgado, e as circunstâncias que a levaram até o rio ainda serão apuradas. O caso chamou a atenção da população local e gerou preocupação entre moradores da região.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais