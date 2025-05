Adolescente é apreendido com uma tonelada de drogas em Ponta Porã

Menor disse a polícia que transportava os entorpecentes para Campo Grande e ganharia R$5 mil pelo tráfico

Nesta quinta-feira (8) um adolescente de 17 anos, com mais de uma tonelada de drogas transportados em um Ford Fiesta em Ponta Porã.

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam bloqueio na MS-164, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do automóvel, que não obedeceu e tentou fugir. Após perseguição do suspeito, o veículo foi interceptado.

Em vistoria, foram encontrados diversos volumes de maconha, que totalizaram 1.065 quilos. Na abordagem, ele disse que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até a cidade de Campo grande, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 2,2 milhões.

Para tirtar dúvidas, receber reclamações e fazer denúncias anônimas para o DOF, basta entrar em contato através do telefone 0800 647-6300.

