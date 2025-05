Faculdade Insted abre inscrições para Congresso Internacional Científico on-line sobre saberes contemporâneos

Evento será realizado nos dias 22 e 23 de maio, com palestrantes do Brasil e do exterior; inscrições vão até o dia 20

Estão abertas as inscrições para o 3º COSACO – Congresso Internacional: Conexões de Saberes Contemporâneos, promovido pela Faculdade Insted por meio da Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica e da Revista Camalotes (RECAM). O evento, que será realizado nos dias 22 e 23 de maio de forma totalmente remota, conta com a parceria da Associação de Incentivo à Pesquisa e Ensino Plínio Mendes dos Santos e da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC).

Voltado a estudantes e pesquisadores das áreas de Educação, Saúde, Direito, Tecnologia e Gestão, o congresso tem como objetivo incentivar a produção acadêmica e ampliar o alcance do debate científico. O formato on-line permite a participação de instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior.

A programação do primeiro dia inclui a presença de palestrantes internacionais da Argentina e dos Estados Unidos, que vão relatar experiências sobre o fazer científico e o ambiente acadêmico em seus países. Em seguida, os participantes serão direcionados para salas virtuais, onde ocorrerão palestras específicas para cada área do conhecimento.

No segundo dia, os pesquisadores inscritos terão a oportunidade de apresentar os resumos aprovados e acompanhar a arguição dos trabalhos de outros participantes.

Segundo o organizador e curador do congresso, Prof. Dr. Fábio do Vale, a terceira edição do COSACO reafirma a importância da iniciação científica ainda na graduação. “O COSACO é uma oportunidade única para quem busca atualização acadêmica, networking profissional e inserção em debates de alta relevância social. O evento também reforça o compromisso da Faculdade Insted com a produção e a disseminação do conhecimento científico em níveis local, nacional e internacional”, afirma.

As inscrições podem ser feitas até 20 de maio pelo site Even3, tanto para ouvintes quanto para autores interessados em apresentar trabalhos. No ato da inscrição, os participantes devem submeter apenas o resumo. Caso seja aprovado, o artigo completo será solicitado posteriormente.

Mais informações podem ser encontradas no site ou pelo perfil oficial da instituição no Instagram: @instedoficial.

