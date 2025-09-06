Adolescente de 14 anos é esfaqueado por outro menor durante jogo de futebol no José Abrão Campo Grande

Jovem relatou que defendia o amigo que também jogava quando foi ferido

Na noite da última sexta-feira (5), um adolescente de 14 anos foi esfaqueado por outro menor de idade durante uma partida amadora de jogo de futebol no bairro José Abrão, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, no local, o adolescente foi encontrado pela PM (Polícia Militar),que foi acionada para atender a ocorrência. Ele estava ferido dentro de um mercado, consciente e orientado quando relatou o ocorrido.

Ele disse que defendeu um colega que também estava jogando futebol, quando foi esfaqueado na costela pelo outro menor de idade. O menor que o atacou foi embora do local.

O Corpo de bombeiros fgoi acionado para prestar socorro ao adolescente, que foi encaminhado acompanhado da mãe para a UPA Leblon (Unidade de Pronto Atendimento).

Foram realizadas pela PM rondas para encontrar o outro menor envolvido, mas ele não foi encontrado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado.

